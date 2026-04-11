【モデルプレス＝2026/04/11】演歌歌手の丘みどりが4月11日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳演歌歌手「完成度すごい」手作りピクニック弁当公開◆丘みどり、色鮮やかなピクニック弁当披露丘は「丘弁当〜春のピクニック〜」とつづり、重箱に詰めた春らしい手作り弁当を公開。目がついた可愛らしい卵焼き、アスパラの肉巻き、ウインナー、ミニトマトなどの色鮮やかなおかずが並び、丁