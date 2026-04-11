丘みどり、重箱に詰めた手作りピクニック弁当公開「完成度すごい」「見てるだけで楽しい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】演歌歌手の丘みどりが4月11日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳演歌歌手「完成度すごい」手作りピクニック弁当公開
丘は「丘弁当〜春のピクニック〜」とつづり、重箱に詰めた春らしい手作り弁当を公開。目がついた可愛らしい卵焼き、アスパラの肉巻き、ウインナー、ミニトマトなどの色鮮やかなおかずが並び、丁寧に握られたおにぎりも詰められている。見た目にも楽しい仕上がりで、春の行楽にぴったりな弁当となっている。
この投稿には「完成度すごい」「見てるだけで楽しい」「彩りが綺麗」「料理上手すぎる」「美味しそう」「おにぎりの形が丁寧」「春らしくて気分が上がる」「こんなお弁当が一番いい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳演歌歌手「完成度すごい」手作りピクニック弁当公開
◆丘みどり、色鮮やかなピクニック弁当披露
丘は「丘弁当〜春のピクニック〜」とつづり、重箱に詰めた春らしい手作り弁当を公開。目がついた可愛らしい卵焼き、アスパラの肉巻き、ウインナー、ミニトマトなどの色鮮やかなおかずが並び、丁寧に握られたおにぎりも詰められている。見た目にも楽しい仕上がりで、春の行楽にぴったりな弁当となっている。
◆丘みどりの投稿に反響
この投稿には「完成度すごい」「見てるだけで楽しい」「彩りが綺麗」「料理上手すぎる」「美味しそう」「おにぎりの形が丁寧」「春らしくて気分が上がる」「こんなお弁当が一番いい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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