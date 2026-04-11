サクサクのコーンフレークに、とろけるチョコと香ばしいクルミ。今回は、コウケンテツさんの外はざっくり中はしっとり、混ぜて焼くだけのチョコチャンククッキーレシピを作ってみました。本格的なアメリカンクッキーがお家で簡単に作れて、ティータイムやおやつにもおすすめです。【詳細】他の記事はこちらザクザク！チョコチャンククッキーを作るのにかかる時間約40分ザクザク！チョコチャンククッキーのカロリー約163kcal／1枚あ