ゴディバの人気チョコレートドリンク「ショコリキサー」が、2026年4月24日（金）よりリニューアルして登場♡定番フレーバーの進化に加え、“割って楽しむ”新体験「クラッキングチョコレートカップ」もスタートします。チョコレートの奥深い味わいと、五感で楽しめる仕掛けで、いつもの一杯が特別なご褒美に。贅沢なチョコ時間を楽しみたい方は要チェックです。 こだわり