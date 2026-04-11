ゴディバのショコリキサーがリニューアル♡五感で味わう贅沢チョコドリンクに注目

ゴディバの人気チョコレートドリンク「ショコリキサー」が、2026年4月24日（金）よりリニューアルして登場♡定番フレーバーの進化に加え、“割って楽しむ”新体験「クラッキングチョコレートカップ」もスタートします。チョコレートの奥深い味わいと、五感で楽しめる仕掛けで、いつもの一杯が特別なご褒美に。贅沢なチョコ時間を楽しみたい方は要チェックです。

こだわりカカオで進化

今回リニューアルされたショコリキサーは、カカオの産地にこだわったオリジンチョコレートを採用。全4種類のラインナップで、それぞれ異なるカカオの魅力を楽しめます。

エクアドルカカオ33％ミルクチョコレートショコリキサー

価格：レギュラー750円(税込)（260ml）／ラージ880円(税込)（340ml）

エクアドルカカオ42％ミルクチョコレートショコリキサー

価格：レギュラー750円(税込)（260ml）／ラージ880円(税込)（340ml）

エクアドルカカオ71％ダークチョコレートショコリキサー

価格：レギュラー750円(税込)（260ml）／ラージ880円(税込)（340ml）

エルサルバドルカカオ99％ダークチョコレートショコリキサー

価格：レギュラー810円(税込)（260ml）／ラージ939円(税込)（340ml）

すべてにチョコホイップをトッピングし、濃厚なのに後味は軽やか。大人のための贅沢な味わいに仕上がっています。

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割って楽しむ新体験カップ

注目は、＋200円で楽しめる「クラッキングチョコレートカップ」。レギュラーサイズ限定で選べるオプションです。

カップの内側にはベルギー産ダークチョコレートをコーティング。手で握るとパキパキと割れ、中からドリンクが現れるユニークな仕掛けになっています。

味わうだけでなく、音や食感も楽しめるのが魅力♡各店舗で手作業で仕上げられており、特許出願中の特別な技術が詰まっています。

五感で楽しむ新しい一杯♡

味わいだけでなく、音や食感まで楽しめる新しいショコリキサーは、これまで以上に特別感たっぷり♡リニューアルされた贅沢なチョコレートドリンクと、新体験のクラッキングカップで、心ときめくひとときを過ごしてみて。自分へのご褒美やちょっとした贅沢時間に、ぜひ体験してみてくださいね。