4月4日、木村拓哉がYouTubeチャンネルを更新し、東京・吉祥寺にあるそば店を訪れる動画を投稿した。しかし、動画内での“食事マナー”が波紋を呼んでいる。木村は、お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光とともに、おしゃれな雰囲気のそば店を訪れ、料理に舌鼓を打ったが、食事中、気になる行動が……。「木村さんは、そばをすする際やそば湯を注ぐ際、テーブルに肘をついていました。一般的に食事中に肘をつくという行為は、姿勢