あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「オープンキャンパス」の略語は？「オープンキャンパス」の略語はなんでしょうか？ヒントは、5文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オーキャン」でした！「オーキャン」は「オープンキャンパス」を略した言葉。オープンキャンパスとは、大