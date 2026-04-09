子どもから大人まで幅広い世代がシールに夢中になっている今。ぷくっとした立体感のあるシールや、人気キャラクターのシール、平成レトロな動物のイラストシールなどが人気を集めているよう。そこで今回は、見つけたら即ゲットしたい【セリア】で購入できる「シール」を紹介します。 触り心地とイラストに癒されるほっこりシール @gnm.aoさんが見つけたのは、人気キャラクタ&