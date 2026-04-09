大人も欲しくなるーーッッ！！【セリア】ぷくっと感がカワイイ♡「シール」

子どもから大人まで幅広い世代がシールに夢中になっている今。ぷくっとした立体感のあるシールや、人気キャラクターのシール、平成レトロな動物のイラストシールなどが人気を集めているよう。そこで今回は、見つけたら即ゲットしたい【セリア】で購入できる「シール」を紹介します。

触り心地とイラストに癒されるほっこりシール

@gnm.aoさんが見つけたのは、人気キャラクターのしろたんと【サンリオ】の男の子キャラクターはぴだんぶいの「ぷくっとシール」。ついつい触りたくなるような、ぷくっとした立体感のあるシールと、見ているだけで癒されるキャラたちのイラストが相性抜群です。

見つけたらラッキー！ 遭遇率低めの人気シール

安くて可愛いシールが手に入るセリアでは、どの店舗もシールコーナーの品薄状態が続いているもよう。「カプセルシール キラキラアニマル」もその1つで、動物たちのイラスト、カラフルな色合い、ぷっくりとした立体感が可愛いです。

【セリア】では新作シールが発売されても、注目度の高さゆえなかなか見つけられないこともあるよう。@nanaironotobira2さんによると「小さな店舗の方がチャンスある？」とのことなので、大型店も小型店もくまなくチェックして、お気に入りの「シール」を見つけて。

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※こちらの記事では@gnm.ao様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる