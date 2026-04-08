衰弱していく子供【漫画】本編を読む家賃5000円という破格の物件に引っ越してきたのは、母親とその子供と内縁の夫という訳ありの家族。家賃が破格の理由は、このアパートが「出る」と曰く付きの物件だったからだ。今回は、爽(@ktt0310)さんの創作漫画「幼女と幽霊」を紹介するとともに、制作秘話を伺う。※本作はセンシティブな表現があります。閲覧にご注意ください。■命を救った幽霊…2人の絆に感動の声多数。 アパートに住み着