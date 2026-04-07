7日、天草市で行われた災害が発生した時にドローンを活用する訓練。九州RUSEA、一般社団法人地域再生・防災ドローン利活用推進協会が行い、約20人が参加しました。 ■ドローンムーブ・山崎慎一代表取締役「人が入れないところも上からの映像で撮ることができるし。ドローンを使うことによって様々な点検や災害での捜索ができると思います」訓練で撮影された去年の記録的大雨で被災した現場の映像