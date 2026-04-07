シュウ ウエムラが、色補正とリップケアを同時に叶える新プライマーオイルリップ「キヌケアCCオイル」を、2026年4月3日（金）より全国発売した。■色補正発想で唇本来の美しさへプロのメイクアップアーティストのバックステージワークから着想を得た、新感覚のオイルリップ。唇のくすみや色ムラといった悩みにアプローチし、色補正とケアを同時に実現する。色相環の発想を取り入れたカラー設計により、くすみや斑を自然に補正しな