イラン情勢が長引き、防衛大臣の考え方が重要になる局面になってきている。 4月7日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京科学大学教授の中島岳志が小泉進次郎防衛大臣はどのような人物なのかを分析した。 中島「最近、ネット上では小泉進次郎さんの米軍に対する礼賛的な発言が問題になっています。『ペンタゴンには、これまでのアメリカの戦争の展示がされていて、それに関わった人たちが英雄のように扱われている