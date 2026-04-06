お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。4月6日の放送は、『ザ・ギース』の高佐一滋氏と、『ラブレターズ』の塚本直毅氏をゲストに迎え、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに話を聞いた。 阿佐ヶ谷姉妹・江里子「本日のお客様をご紹介します。ザ・ギース、高佐