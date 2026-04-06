4月6日 発表 ローソンのオリジナルフライドフーズ「からあげクン」が“世界で1番売れた揚げたてからあげ”としてギネス世界記録に認定された。 「からあげクン」は、「おやつ感覚で楽しめるからあげ」をコンセプトに、鶏むね肉を使用したホットスナックとして1986年に誕生。定番フレーバー（レギュラー・レッド・北海道チーズ・レモン）に加え、ご当地食材を使用した商