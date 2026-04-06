ハーゲンダッツ ジャパンは4月7日、「クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』」（373円）を、全国で発売します。■「抹茶」×「ホワイトチョコ」のクリスピーサンド同商品は、抹茶アイスクリームとホワイトチョコ、抹茶ウエハースをあわせており、緑と白のコントラストも特徴となっています。抹茶アイスクリームには、抹茶のうまみや渋みが際立つ国産の茶葉を選定し、味わいをより引き立てるためにクリスピーサンドオリジナルの配