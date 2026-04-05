記事ポイント国内初の1液型水性ジンクリッチペイント「水性ローバルONE」のモニター募集が2026年4月1日より開始溶剤臭なし・完全1液型で屋内施工対応、塩水噴霧試験4,000時間クリアの圧倒的防錆性能体験キット（1kg缶・刷毛・手袋など一式）が無償提供、応募期間は5月29日まで 防錆塗料の常識を変える新製品が登場します。ローバルが国内初の1液型水性ジンクリッチペイント「水性ローバルONE」のモニター募集を2026年4月1日よ