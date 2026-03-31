着せ替え人形「リカちゃん」の大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」の新商品として、「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」の予約受け付けが、2026年3月31日（火）から開始、2026年5月2日（土）から発売される。予約受け付け店舗は、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」とフォトジェニックリカショップ全国約150店舗（オンラインショップ含む・一部予約対象外）。