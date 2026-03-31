【リカちゃん】ファン投票でデザインが決定したバースデードールが登場！
着せ替え人形「リカちゃん」の大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」の新商品として、「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」の予約受け付けが、2026年3月31日（火）から開始、2026年5月2日（土）から発売される。予約受け付け店舗は、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」とフォトジェニックリカショップ全国約150店舗（オンラインショップ含む・一部予約対象外）。なお、「フォトジェニックリカ」のバースデードールは、2025年に引き続き2回目の登場だ。昨年のピンクのドールと一緒に並べたときにも合うようにデザインされている。
＞＞＞「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」をチェック！（写真18点）
1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきた。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴だ。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっている。
今回の新商品は、5月3日のリカちゃんの誕生日にあわせ、5月2日（土）に発売される「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」。こちらは、「リカちゃん」の公式ファンサイト「リカちゃんポータル」の投票にてデザインが決定したアイテム。ドレス2種類（ブルー、グリーン）、髪色3種類の組み合わせの全6案から、好きなスタイルをお一人様一点投票いただき、1番人気の高かったブルーのドレスに、ヘアカラーがブロンドベージュのスタイルに決定した。「リカちゃんポータル」での投票企画は今回が初めて。今後も、ファンの皆様と一緒に商品を作る企画など様々な施策を予定しているとのこと。
「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」は、特別な日を彩る華やかなコーディネートのリカちゃん。陶器のような白いボディカラーに映えるベイビーブルーのドレスにはレースとフリルを贅沢にあしらい、ボリューム感を出すことで可愛らしさを演出しました。胸元には「Birthday Licca」と書かれた記念エンブレムが付属する。ボンネットの着脱や靴ひもの結び方を変えることで、スタイルチェンジを楽しめる。
透明感のあるヘアはカールを大きくゴージャスに仕上げ、陶器のような肌に、優しいピンクメイクで統一感を持たせた。パッケージもバースデー仕様で、大きなブルーのリボンがプリントされたプレゼントのようなデザインになっている。
また ”関節が動く可動式のボディ” 「ネオリカボディ」を採用し、美しく自然なポージングが可能となっている。
写真を撮ってシェアしたり、リカちゃんに似合う洋服を作ったりといった ”リカ活” にも最適、たっぷりと楽しんでほしい。
（C） ＴＯＭＹ
1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきた。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴だ。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっている。
今回の新商品は、5月3日のリカちゃんの誕生日にあわせ、5月2日（土）に発売される「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」。こちらは、「リカちゃん」の公式ファンサイト「リカちゃんポータル」の投票にてデザインが決定したアイテム。ドレス2種類（ブルー、グリーン）、髪色3種類の組み合わせの全6案から、好きなスタイルをお一人様一点投票いただき、1番人気の高かったブルーのドレスに、ヘアカラーがブロンドベージュのスタイルに決定した。「リカちゃんポータル」での投票企画は今回が初めて。今後も、ファンの皆様と一緒に商品を作る企画など様々な施策を予定しているとのこと。
「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」は、特別な日を彩る華やかなコーディネートのリカちゃん。陶器のような白いボディカラーに映えるベイビーブルーのドレスにはレースとフリルを贅沢にあしらい、ボリューム感を出すことで可愛らしさを演出しました。胸元には「Birthday Licca」と書かれた記念エンブレムが付属する。ボンネットの着脱や靴ひもの結び方を変えることで、スタイルチェンジを楽しめる。
透明感のあるヘアはカールを大きくゴージャスに仕上げ、陶器のような肌に、優しいピンクメイクで統一感を持たせた。パッケージもバースデー仕様で、大きなブルーのリボンがプリントされたプレゼントのようなデザインになっている。
また ”関節が動く可動式のボディ” 「ネオリカボディ」を採用し、美しく自然なポージングが可能となっている。
写真を撮ってシェアしたり、リカちゃんに似合う洋服を作ったりといった ”リカ活” にも最適、たっぷりと楽しんでほしい。
（C） ＴＯＭＹ
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