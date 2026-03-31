女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年3月13日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝心や体が苦しい時には、愛する人にそばにいてほしいと思うもの。しかし、中にはそんなツラい状況の時、平気で傷つく言葉をかけてくる人もいます。田口里奈さん（仮名・32）は恋人未満だった男性の冷たさにドン引きした経験を語ります。「コ