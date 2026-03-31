顔面マヒになり、恋人未満の彼に別れを告げたら…返ってきた“衝撃の一言”／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年3月13日 記事は取材時の状況）
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心や体が苦しい時には、愛する人にそばにいてほしいと思うもの。しかし、中にはそんなツラい状況の時、平気で傷つく言葉をかけてくる人もいます。
田口里奈さん（仮名・32）は恋人未満だった男性の冷たさにドン引きした経験を語ります。
「コロナだったので会ったことはありませんでしたが、会わなくてよかったってつくづく思いました」
◆マッチングアプリでノリが合う同い年の男性を発見
「コロナで出会いが減ったのに年はどんどんとっていくから、そろそろ婚活しなきゃマズイと思って、マッチングアプリを始めたんです」
そう語る里奈さんは、いい出会いはあまり期待せず、マッチングアプリを使用していました。
「人のこと言えないけど、いい人はもう結婚しているはずだから、妥協して選ぶしかないなと」
そんな気持ちだったからか、メッセージのやりとりもあまり弾まず……。しかし、登録して3か月ほど経つ頃には男性から「いいね」を貰えることが減り、焦りが強くなり始めました。
そうした時に出会ったのが、同い年の雄一さん（仮名）。
「彼はとにかく、メッセージが面白かった。同い年あるあるで盛り上がったり、愚痴を笑いに変えてくれたりして、やりとりしていて心地よかったです」
◆顔面神経麻痺を発症して彼との恋を断念
お互いのことを話す中で、里奈さんは彼のことがどんどん気になっていきました。久しぶりに恋できるかも……。そんなワクワク感が胸に芽生えましたが、ある病が里奈さんを襲い、状況は一変します。
「ある日、突然、顔面神経麻痺になってしまいました。すぐに病院へ行き、一週間ほど入院治療しましたが、左側がまったく動かず、顔が崩れてしまいました」
このまま顔が動かなかったら、どうしよう。一生崩れたままの顔だったら、外に出られない。退院後も相変わらず元通りに動いてくれない自分の顔を鏡で見るたび、里奈さんは落胆する日々が続きます。そんな時、頭に浮かんだのは雄一さんの顔でした。
「病気になったことや病状は伝えていたのですが、いつ治るか、いつ会えるか分からない状況だったので、他にいい人を見つけてほしいと話しました。彼の貴重な婚活時間を無駄にしたくなかった」
◆彼を想って別れを告げると…
「もしかしたら、ずっと人前に出られないかもしれないから私のことは気にせず、新しい出会いを見つけてください」
里奈さんは、そんな言葉をしたためたメッセージを送信しました。
すると、彼からは「それ、本気で言ってるの？ 冗談だったら、笑えないんだけど」という怒りの返信が。もしかしたら、この人は私のことを本気で思っていてくれたのかもしれない。そう感じ、里奈さんは心苦しくなりましたが、それでも決意は揺らがず。再び、新しい出会いを求めてほしいと彼に送りました。
◆返ってきたのは、目を疑うような返信
ところが、その後、彼から返ってきたのは目を疑うような文面でした。
「ってかさ、病気とか絶対嘘でしょ？（笑）連絡取りたくないなら正直にそういえばいいのに、だるい女。それに、もし本当だったとしても治るって前向きになれない人間なんやね」
思いもよらない返信に、里奈さんは号泣。病気を疑われたことや人格を否定されたことに、強いショックを受けました。
「傷ついた、さすがにひどいって連絡したけど、返信はありませんでした。メッセージを送った後、彼はすぐに私をブロックしたみたいです」
病気の発症から半年経った今もなおリハビリを続け、顔の完全回復を望む里奈さん。頑張り屋の彼女にこれから先、多くの幸せが訪れることを祈っています。
＜取材・文／古川諭香＞
【古川諭香】
愛玩動物飼養管理士・キャットケアスペシャリスト。3匹の愛猫と生活中の猫バカライター。共著『バズにゃん』、Twitter：@yunc24291
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心や体が苦しい時には、愛する人にそばにいてほしいと思うもの。しかし、中にはそんなツラい状況の時、平気で傷つく言葉をかけてくる人もいます。
田口里奈さん（仮名・32）は恋人未満だった男性の冷たさにドン引きした経験を語ります。
◆マッチングアプリでノリが合う同い年の男性を発見
「コロナで出会いが減ったのに年はどんどんとっていくから、そろそろ婚活しなきゃマズイと思って、マッチングアプリを始めたんです」
そう語る里奈さんは、いい出会いはあまり期待せず、マッチングアプリを使用していました。
「人のこと言えないけど、いい人はもう結婚しているはずだから、妥協して選ぶしかないなと」
そんな気持ちだったからか、メッセージのやりとりもあまり弾まず……。しかし、登録して3か月ほど経つ頃には男性から「いいね」を貰えることが減り、焦りが強くなり始めました。
そうした時に出会ったのが、同い年の雄一さん（仮名）。
「彼はとにかく、メッセージが面白かった。同い年あるあるで盛り上がったり、愚痴を笑いに変えてくれたりして、やりとりしていて心地よかったです」
◆顔面神経麻痺を発症して彼との恋を断念
お互いのことを話す中で、里奈さんは彼のことがどんどん気になっていきました。久しぶりに恋できるかも……。そんなワクワク感が胸に芽生えましたが、ある病が里奈さんを襲い、状況は一変します。
「ある日、突然、顔面神経麻痺になってしまいました。すぐに病院へ行き、一週間ほど入院治療しましたが、左側がまったく動かず、顔が崩れてしまいました」
このまま顔が動かなかったら、どうしよう。一生崩れたままの顔だったら、外に出られない。退院後も相変わらず元通りに動いてくれない自分の顔を鏡で見るたび、里奈さんは落胆する日々が続きます。そんな時、頭に浮かんだのは雄一さんの顔でした。
「病気になったことや病状は伝えていたのですが、いつ治るか、いつ会えるか分からない状況だったので、他にいい人を見つけてほしいと話しました。彼の貴重な婚活時間を無駄にしたくなかった」
◆彼を想って別れを告げると…
「もしかしたら、ずっと人前に出られないかもしれないから私のことは気にせず、新しい出会いを見つけてください」
里奈さんは、そんな言葉をしたためたメッセージを送信しました。
すると、彼からは「それ、本気で言ってるの？ 冗談だったら、笑えないんだけど」という怒りの返信が。もしかしたら、この人は私のことを本気で思っていてくれたのかもしれない。そう感じ、里奈さんは心苦しくなりましたが、それでも決意は揺らがず。再び、新しい出会いを求めてほしいと彼に送りました。
◆返ってきたのは、目を疑うような返信
ところが、その後、彼から返ってきたのは目を疑うような文面でした。
「ってかさ、病気とか絶対嘘でしょ？（笑）連絡取りたくないなら正直にそういえばいいのに、だるい女。それに、もし本当だったとしても治るって前向きになれない人間なんやね」
思いもよらない返信に、里奈さんは号泣。病気を疑われたことや人格を否定されたことに、強いショックを受けました。
「傷ついた、さすがにひどいって連絡したけど、返信はありませんでした。メッセージを送った後、彼はすぐに私をブロックしたみたいです」
病気の発症から半年経った今もなおリハビリを続け、顔の完全回復を望む里奈さん。頑張り屋の彼女にこれから先、多くの幸せが訪れることを祈っています。
＜取材・文／古川諭香＞
【古川諭香】
愛玩動物飼養管理士・キャットケアスペシャリスト。3匹の愛猫と生活中の猫バカライター。共著『バズにゃん』、Twitter：@yunc24291