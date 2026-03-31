瞳に透明感とツヤをプラスしたい方に注目の新作が登場♡人気カラコンブランド「Dewlit」から、水光デザインが美しい新色4カラーが発売されます。見た目の可愛さだけでなく、快適なつけ心地にもこだわった設計で、長時間でもストレスフリー。理想の“うるみ瞳”を叶えたい方はぜひチェックしてみてください♪ 回らない水光デザインが魅力 Dewlitのカラコンは、水光デザインがズレにくい設計が特徴。装着後も“