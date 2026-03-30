「ファミリーマート」は、3月31日（火）から、Nintendo Switch用のゲームソフト『あつまれ どうぶつの森』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】寄り添うまめきち＆つぶきちがかわいすぎる！「タオルインポーチ」を開封した様子■春のおでかけにぴったり今回開催されるのは、『あつまれ どうぶつの森』をデザインしたグッズの販売をはじめ、アプリ「ファミペイ」と連動したプレゼント企画や