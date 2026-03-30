【明日から】『あつ森』×「ファミマ」がコラボ！ 3WAYで使える「タオルインポーチ」など登場
「ファミリーマート」は、3月31日（火）から、Nintendo Switch用のゲームソフト『あつまれ どうぶつの森』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】寄り添うまめきち＆つぶきちがかわいすぎる！ 「タオルインポーチ」を開封した様子
■春のおでかけにぴったり
今回開催されるのは、『あつまれ どうぶつの森』をデザインしたグッズの販売をはじめ、アプリ「ファミペイ」と連動したプレゼント企画や、ラッピング店舗などが展開されるキャンペーン。
オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」からは、まめきち＆つぶきちのフェイスデザインがかわいいポーチの中にタオルを入れた、3WAY仕様の「タオルインポーチ」や、親子でおそろいコーデが楽しめる「ラインソックス」と「こどもくつした」が用意される。
また、スキンケアブランド「Mitea ORGANIC」に『どうぶつの森』コレクションが登場。葉っぱ型のリップケースが付属したリップセットが「ファミマオンライン」で予約販売されるほか、アプリ「ファミペイ」と連動したスタンプキャンペーンも実施予定だ。
さらに、おでかけ気分を盛り上げる『どうぶつの森』グッズも各店頭で販売。加えて、東京と大阪の3店舗ではラッピング装飾が行われ、関連商品を500円（税込）以上購入するとオリジナルデザインのステッカーがもらえる。
【写真】寄り添うまめきち＆つぶきちがかわいすぎる！ 「タオルインポーチ」を開封した様子
■春のおでかけにぴったり
今回開催されるのは、『あつまれ どうぶつの森』をデザインしたグッズの販売をはじめ、アプリ「ファミペイ」と連動したプレゼント企画や、ラッピング店舗などが展開されるキャンペーン。
また、スキンケアブランド「Mitea ORGANIC」に『どうぶつの森』コレクションが登場。葉っぱ型のリップケースが付属したリップセットが「ファミマオンライン」で予約販売されるほか、アプリ「ファミペイ」と連動したスタンプキャンペーンも実施予定だ。
さらに、おでかけ気分を盛り上げる『どうぶつの森』グッズも各店頭で販売。加えて、東京と大阪の3店舗ではラッピング装飾が行われ、関連商品を500円（税込）以上購入するとオリジナルデザインのステッカーがもらえる。