スマホの充電ケーブルやモバイルバッテリー、イヤホンなどを持ち歩く時――。バッグの中でケーブル類がグチャグチャになったり、絡まったりすると、いざ使う時にちょっと手がかかるんですよね……。そんな時、あると便利なのが仕切り付きのガジェットポーチ。ですが、ケーブルの長さやACアダプターの大きさの違いから、どうもおさまりが良くないこともあります。そこで注目したいのが、無印良品の「ポケット数が変えられる ガ