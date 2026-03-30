バッグの中で小物類がごちゃごちゃする問題→無印の990円ガジェットポーチですっきり解決！
スマホの充電ケーブルやモバイルバッテリー、イヤホンなどを持ち歩く時――。バッグの中でケーブル類がグチャグチャになったり、絡まったりすると、いざ使う時にちょっと手がかかるんですよね……。そんな時、あると便利なのが仕切り付きのガジェットポーチ。
ですが、ケーブルの長さやACアダプターの大きさの違いから、どうもおさまりが良くないこともあります。そこで注目したいのが、無印良品の「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ／スリム」。ポケットを仕切っている面ファスナーのつけ外しで、収納ポケット数を変えられる優れものなんです！
◆最大4個、ポケット数を変えられる無印のポーチ
「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ」は、内ポケットの仕切りに面ファスナーが使われていて、中身に応じてポケットの数を変えられるのが特徴です。
「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ／スリム」990円/税込
カラー：グレー
仕様・混率：表地 ポリエステル100％、裏地 ポリエステル100％、面ファスナー ナイロン100％
外寸（約）：幅19×高さ10cm
マチ幅（約）：2cm
ポケット数：4個
まずは、デザインからチェック。カラーは黒と、筆者が購入したグレーの2色展開。少し光沢のあるツルッとした触り心地のポリエステル生地（防水仕様ではない）は、お値段以上に高見え！
※洗濯は不可。濡れた場合は乾いた布で水分を拭き取り、風通しのいい場所で陰干ししましょう。
サイズは19×10cmで、長財布のような見た目です。マチは2cmで空の状態だと薄いのだけれど、適度なクッション性があります。
充電器やイヤホン、USBのような破損が気になる電子機器小物を入れるポーチだから、この安心感は必須。重量は約60g（独自に計測）で、見た目の印象よりも軽いです。
◆ポケットをつなげて、長いケーブルもスッポリ
では、「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ」のポケット数を変えていきます。……といっても、仕切りになっている中央の面ファスナーをペリペリはがすだけなので、とっても簡単！
仕切りがなくなって、2個のポケットが1個につながりました。
一瞬で、大きめのポケットへとトランスフォーム完了です。
小さいポケットは8.5×8cm（※）、大きいポケットは18.5×8cm（※）くらい。
※ 独自に計測。
◆入れるものによって左右されない汎用性の高さが優秀！
面ファスナーをとめて小さいポケットとして使う場合、有線イヤホンやACアダプター、USBなど細々したものを入れるのにぴったり。
一方で、面ファスナーをはがして大きいポケットとして使う場合、スマホの充電に必要な長いケーブルもスッポリです。ケーブルのようなツルッとした素材のものを入れる分には、面ファスナーとの引っ掛かりも気になりませんでした。
小さいポケット×4個、もしくは小さいポケット2個と大きいポケット1個、大きいポケット2個など、3パターンの使い方ができます。入れるものによって左右されない汎用性の高さが優秀！
◆使ってみて気になったのは…
何を入れたのか一目でわかるメッシュポケットもいいですよね。ポケットにはボタンやファスナーなどはありませんが、ゴム糸が使われていて伸縮性〇。
中身を入れたあとはファスナーを閉めてしまうから、うっかり落とす心配も少ないのでは？ 絡まるのが煩わしいケーブル同士も、それぞれ別のポケットに入れておけば問題解決です。
使ってみて気になったのは、ACアダプターのようなサイコロ状のものを入れた時。その部分だけ若干厚みが増すので、型崩れがちょっと心配……。
旅行や出張以外でも、電子機器小物を持ち歩く機会は意外と多いから、使い勝手のいいガジェットポーチがあると本当に便利です。
最後に……。
筆者は、旅行先のホテルではあえてポーチを広げたままにしておきます。なぜなら、ポケットの空きを見て、“ACアダプターをコンセントに挿しっぱなしで帰ってしまった……”なんていう忘れ物対策にもなってくれるから――。
気になった人は、店舗をチェックしてみてくださいね。
※紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
ですが、ケーブルの長さやACアダプターの大きさの違いから、どうもおさまりが良くないこともあります。そこで注目したいのが、無印良品の「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ／スリム」。ポケットを仕切っている面ファスナーのつけ外しで、収納ポケット数を変えられる優れものなんです！
「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ」は、内ポケットの仕切りに面ファスナーが使われていて、中身に応じてポケットの数を変えられるのが特徴です。
「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ／スリム」990円/税込
カラー：グレー
仕様・混率：表地 ポリエステル100％、裏地 ポリエステル100％、面ファスナー ナイロン100％
外寸（約）：幅19×高さ10cm
マチ幅（約）：2cm
ポケット数：4個
まずは、デザインからチェック。カラーは黒と、筆者が購入したグレーの2色展開。少し光沢のあるツルッとした触り心地のポリエステル生地（防水仕様ではない）は、お値段以上に高見え！
※洗濯は不可。濡れた場合は乾いた布で水分を拭き取り、風通しのいい場所で陰干ししましょう。
サイズは19×10cmで、長財布のような見た目です。マチは2cmで空の状態だと薄いのだけれど、適度なクッション性があります。
充電器やイヤホン、USBのような破損が気になる電子機器小物を入れるポーチだから、この安心感は必須。重量は約60g（独自に計測）で、見た目の印象よりも軽いです。
◆ポケットをつなげて、長いケーブルもスッポリ
では、「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ」のポケット数を変えていきます。……といっても、仕切りになっている中央の面ファスナーをペリペリはがすだけなので、とっても簡単！
仕切りがなくなって、2個のポケットが1個につながりました。
一瞬で、大きめのポケットへとトランスフォーム完了です。
小さいポケットは8.5×8cm（※）、大きいポケットは18.5×8cm（※）くらい。
※ 独自に計測。
◆入れるものによって左右されない汎用性の高さが優秀！
面ファスナーをとめて小さいポケットとして使う場合、有線イヤホンやACアダプター、USBなど細々したものを入れるのにぴったり。
一方で、面ファスナーをはがして大きいポケットとして使う場合、スマホの充電に必要な長いケーブルもスッポリです。ケーブルのようなツルッとした素材のものを入れる分には、面ファスナーとの引っ掛かりも気になりませんでした。
小さいポケット×4個、もしくは小さいポケット2個と大きいポケット1個、大きいポケット2個など、3パターンの使い方ができます。入れるものによって左右されない汎用性の高さが優秀！
◆使ってみて気になったのは…
何を入れたのか一目でわかるメッシュポケットもいいですよね。ポケットにはボタンやファスナーなどはありませんが、ゴム糸が使われていて伸縮性〇。
中身を入れたあとはファスナーを閉めてしまうから、うっかり落とす心配も少ないのでは？ 絡まるのが煩わしいケーブル同士も、それぞれ別のポケットに入れておけば問題解決です。
使ってみて気になったのは、ACアダプターのようなサイコロ状のものを入れた時。その部分だけ若干厚みが増すので、型崩れがちょっと心配……。
旅行や出張以外でも、電子機器小物を持ち歩く機会は意外と多いから、使い勝手のいいガジェットポーチがあると本当に便利です。
最後に……。
筆者は、旅行先のホテルではあえてポーチを広げたままにしておきます。なぜなら、ポケットの空きを見て、“ACアダプターをコンセントに挿しっぱなしで帰ってしまった……”なんていう忘れ物対策にもなってくれるから――。
気になった人は、店舗をチェックしてみてくださいね。
※紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi