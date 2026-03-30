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　スマホの充電ケーブルやモバイルバッテリー、イヤホンなどを持ち歩く時――。バッグの中でケーブル類がグチャグチャになったり、絡まったりすると、いざ使う時にちょっと手がかかるんですよね……。そんな時、あると便利なのが仕切り付きのガジェットポーチ。

　ですが、ケーブルの長さやACアダプターの大きさの違いから、どうもおさまりが良くないこともあります。そこで注目したいのが、無印良品の「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ／スリム」。ポケットを仕切っている面ファスナーのつけ外しで、収納ポケット数を変えられる優れものなんです！

◆最大4個、ポケット数を変えられる無印のポーチ

「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ」は、内ポケットの仕切りに面ファスナーが使われていて、中身に応じてポケットの数を変えられるのが特徴です。

「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ／スリム」990円/税込
カラー：グレー
仕様・混率：表地 ポリエステル100％、裏地 ポリエステル100％、面ファスナー ナイロン100％
外寸（約）：幅19×高さ10cm
マチ幅（約）：2cm
ポケット数：4個

　まずは、デザインからチェック。カラーは黒と、筆者が購入したグレーの2色展開。少し光沢のあるツルッとした触り心地のポリエステル生地（防水仕様ではない）は、お値段以上に高見え！

※洗濯は不可。濡れた場合は乾いた布で水分を拭き取り、風通しのいい場所で陰干ししましょう。

　サイズは19×10cmで、長財布のような見た目です。マチは2cmで空の状態だと薄いのだけれど、適度なクッション性があります。

　充電器やイヤホン、USBのような破損が気になる電子機器小物を入れるポーチだから、この安心感は必須。重量は約60g（独自に計測）で、見た目の印象よりも軽いです。

◆ポケットをつなげて、長いケーブルもスッポリ

　では、「ポケット数が変えられる ガジェットポーチ」のポケット数を変えていきます。……といっても、仕切りになっている中央の面ファスナーをペリペリはがすだけなので、とっても簡単！

　仕切りがなくなって、2個のポケットが1個につながりました。

　一瞬で、大きめのポケットへとトランスフォーム完了です。

　小さいポケットは8.5×8cm（※）、大きいポケットは18.5×8cm（※）くらい。

※ 独自に計測。

◆入れるものによって左右されない汎用性の高さが優秀！

　面ファスナーをとめて小さいポケットとして使う場合、有線イヤホンやACアダプター、USBなど細々したものを入れるのにぴったり。

　一方で、面ファスナーをはがして大きいポケットとして使う場合、スマホの充電に必要な長いケーブルもスッポリです。ケーブルのようなツルッとした素材のものを入れる分には、面ファスナーとの引っ掛かりも気になりませんでした。

　小さいポケット×4個、もしくは小さいポケット2個と大きいポケット1個、大きいポケット2個など、3パターンの使い方ができます。入れるものによって左右されない汎用性の高さが優秀！

◆使ってみて気になったのは…

　何を入れたのか一目でわかるメッシュポケットもいいですよね。ポケットにはボタンやファスナーなどはありませんが、ゴム糸が使われていて伸縮性〇。

　中身を入れたあとはファスナーを閉めてしまうから、うっかり落とす心配も少ないのでは？ 絡まるのが煩わしいケーブル同士も、それぞれ別のポケットに入れておけば問題解決です。

　使ってみて気になったのは、ACアダプターのようなサイコロ状のものを入れた時。その部分だけ若干厚みが増すので、型崩れがちょっと心配……。

　旅行や出張以外でも、電子機器小物を持ち歩く機会は意外と多いから、使い勝手のいいガジェットポーチがあると本当に便利です。

　最後に……。

　筆者は、旅行先のホテルではあえてポーチを広げたままにしておきます。なぜなら、ポケットの空きを見て、“ACアダプターをコンセントに挿しっぱなしで帰ってしまった……”なんていう忘れ物対策にもなってくれるから――。

　気になった人は、店舗をチェックしてみてくださいね。

※紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。

＜文・写真／高木沙織＞

【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi