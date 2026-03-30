【モデルプレス＝2026/03/30】セブン‐イレブン・ジャパンは、宇治抹茶シリーズの新作チョコレート菓子「セブンプレミアム 宇治抹茶ミルフィーユ」「セブンプレミアム ザクザククランチチョコ 宇治抹茶」「セブンプレミアム 宇治抹茶チョコがけかりんとう」を、3月31日（火）より全国で順次発売する。【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル◆抹茶好き必見、セブンの新作菓子セブン‐イレブンの春の定番として親しま