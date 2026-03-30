東京国税局＝東京都中央区トヨタ自動車の販売会社「トヨタモビリティ東京」（東京都港区）に対し、東京国税局が、2024年3月期までの2年間で、計約4千万円の所得隠しを指摘していたことが30日、関係者への取材で分かった。顧客から下取りした車を中古車業者に転売して得た収益を、帳簿に計上していなかった。重加算税を含めた追徴税額は約1千万円とみられる。同社や関係者によると、転売に関わったのは、少なくとも販売店約10店