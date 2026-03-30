ホルムズ海峡の通航危機と、イランによる周辺諸国の重要施設への攻撃、そしてサイバー攻撃により、グローバルサプライチェーンは大きく揺さぶられているあらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。得意のデータ収集・分析をもとに経済