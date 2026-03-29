俳優の佐藤浩市が、息子で俳優の寛一郎と親子で男性ファッション誌『GQ JAPAN』の表紙に挑戦した。佐藤は硬派なイメージの俳優で、意外な親子共演に大きな注目が集まっている。そこで、この記事ではここ最近ニュースになった、いくつかの俳優親子の共演を紹介したい。◆親子で飾る『GQ JAPAN』の表紙が話題まず、息子との共演を果たした佐藤だが、名優・三國連太郎を父に持つ「2世俳優」として有名だ。小学5年生の時に両親が