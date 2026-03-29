「父、祖父ともに“日本屈指の名優”」昨年“朝ドラ＆大河”出演の29歳･イケメン俳優の正体。雑誌表紙での親子共演が話題に
俳優の佐藤浩市が、息子で俳優の寛一郎と親子で男性ファッション誌『GQ JAPAN』の表紙に挑戦した。佐藤は硬派なイメージの俳優で、意外な親子共演に大きな注目が集まっている。
そこで、この記事ではここ最近ニュースになった、いくつかの俳優親子の共演を紹介したい。
◆親子で飾る『GQ JAPAN』の表紙が話題
まず、息子との共演を果たした佐藤だが、名優・三國連太郎を父に持つ「2世俳優」として有名だ。小学5年生の時に両親が離婚した過去を持ち、長く三國との間に「親子の確執」があったことが明かされている。2人は、映画『人間の約束』や『美味しんぼ』で共演しているが、長く不仲だと報じられ続けた親子だった。
そんな佐藤は、1993年に再婚した女優・広田亜矢子との間に長男として寛一郎が誕生。父親の背中を追うように、寛一郎は2017年に俳優デビューを果たしている。映画『爆弾』やNHK連続テレビ小説『ばけばけ』など、若手俳優として多くの作品に出演中。佐藤は息子との関係は良好なようで、仲良く雑誌の表紙を飾った。
◆地上波初共演！親子で「同一人物」を演じ分ける
そして、寛一郎と同じく祖父も有名俳優で、最近になって父親との共演を果たしたのが俳優の緒形敦だ。
敦は、祖父が緒形拳、父親が緒形直人、母親が仙道敦子という芸能一家の出身。今年に入って人気が上がっている若手俳優で、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』や『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系）などに出演中だ。
また、現在放送中のドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）では、父の直人と共演を果たしたばかり。直人とは、配信ドラマ『MAGI-天正遣欧少年使節-』（Amazon Prime Video）以来の共演で、地上波ドラマでは初共演となった。
敦が演じたのは、同作で直人が担当する「安藤直司」の若かりし頃となり、親子で同じキャラを演じることに。珍しい取り組みで大きな話題を集めている。
◆最新CMでも話題！息の合った最強モデル親子
そして、2026年2月にユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスペシャルCMで親子共演したのが、俳優の窪塚洋介と窪塚愛流だ。イベントの共演をはじめ、デニムブランド・Leeのコレクションに関するアンバサダーに親子で起用されるなど、なにかと一緒に仕事をすることが多い窪塚。CMでも、親子らしく息のあった姿を披露して話題を集めている。
◆歌舞伎の舞台で共演！名門一家が繋ぐ伝統
そして、最後に紹介するのが歌舞伎俳優の市川中車（香川照之）と市川團子だ。2人は、歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』での親子共演が決定。5月3日〜26日に上演される歌舞伎で、製作発表会見も各メディアで大きく報じられた。
團子は、祖父が二代目市川猿翁、祖母が浜木綿子という、由緒正しき名門一家の出身。俳優としては、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』で森蘭丸役に抜てきされ、今後の活躍が期待されている。父親と共演する歌舞伎の舞台では、どんな演技を見せてくれるのか注目が集まる。
ここまで、今年に入ってから親子共演を実現させた「2世俳優」たちを紹介してきた。現在の芸能界には「2世」が驚くほど多くいるので、今後も親子共演のケースはさらに増えていきそうだ。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
そこで、この記事ではここ最近ニュースになった、いくつかの俳優親子の共演を紹介したい。
◆親子で飾る『GQ JAPAN』の表紙が話題
まず、息子との共演を果たした佐藤だが、名優・三國連太郎を父に持つ「2世俳優」として有名だ。小学5年生の時に両親が離婚した過去を持ち、長く三國との間に「親子の確執」があったことが明かされている。2人は、映画『人間の約束』や『美味しんぼ』で共演しているが、長く不仲だと報じられ続けた親子だった。
◆地上波初共演！親子で「同一人物」を演じ分ける
そして、寛一郎と同じく祖父も有名俳優で、最近になって父親との共演を果たしたのが俳優の緒形敦だ。
敦は、祖父が緒形拳、父親が緒形直人、母親が仙道敦子という芸能一家の出身。今年に入って人気が上がっている若手俳優で、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』や『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系）などに出演中だ。
また、現在放送中のドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）では、父の直人と共演を果たしたばかり。直人とは、配信ドラマ『MAGI-天正遣欧少年使節-』（Amazon Prime Video）以来の共演で、地上波ドラマでは初共演となった。
敦が演じたのは、同作で直人が担当する「安藤直司」の若かりし頃となり、親子で同じキャラを演じることに。珍しい取り組みで大きな話題を集めている。
◆最新CMでも話題！息の合った最強モデル親子
そして、2026年2月にユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスペシャルCMで親子共演したのが、俳優の窪塚洋介と窪塚愛流だ。イベントの共演をはじめ、デニムブランド・Leeのコレクションに関するアンバサダーに親子で起用されるなど、なにかと一緒に仕事をすることが多い窪塚。CMでも、親子らしく息のあった姿を披露して話題を集めている。
◆歌舞伎の舞台で共演！名門一家が繋ぐ伝統
そして、最後に紹介するのが歌舞伎俳優の市川中車（香川照之）と市川團子だ。2人は、歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』での親子共演が決定。5月3日〜26日に上演される歌舞伎で、製作発表会見も各メディアで大きく報じられた。
團子は、祖父が二代目市川猿翁、祖母が浜木綿子という、由緒正しき名門一家の出身。俳優としては、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』で森蘭丸役に抜てきされ、今後の活躍が期待されている。父親と共演する歌舞伎の舞台では、どんな演技を見せてくれるのか注目が集まる。
ここまで、今年に入ってから親子共演を実現させた「2世俳優」たちを紹介してきた。現在の芸能界には「2世」が驚くほど多くいるので、今後も親子共演のケースはさらに増えていきそうだ。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆