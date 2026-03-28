3月30日からスタートする2026年前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で主人公に抜擢された俳優・見上愛さん。第49回日本アカデミー賞では、映画『国宝』で新人俳優賞を受賞し、いま確実に“次の主役”として名前が挙がる存在となっています。◆『風、薫る』主演の見上愛とは？見上さんは2000年生まれ。日本大学芸術学部演劇学科出身で、現在25歳。2019年のデビュー以降、映画『不死身ラヴァーズ』やNetflixシリーズ『恋愛バト