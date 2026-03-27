ベーシックなスタイルに鮮度を呼び戻す、さし色のテクニックを柄で応用。インナーや足元からのぞかせるだけで、ムードが変わるうえ仕上がりのバランスも調整できる。「脇役として生きる柄」の選びと使い方の実例をご紹介。「ゆるく長い1枚に軽さを出す」透け感のある黒白レースレーストレンカ 14,300円／プロヴォーク デザインブティック（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム）黒シャツワンピース 44,000円／ウィー