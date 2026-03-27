2026年3月17日（火）、『イオンモール旭川駅前』に、厳選した北海道産じゃがいもを使用したベルギーフリッツ（フライドポテト）専門店『Bell Frites イオンモール旭川駅前店』がオープンしました。 画像：株式会社MARU 『Bell Frites』のこだわりは何と言ってもじゃがいも。日本全国の産地を巡り、フリッツに最も適した北海道産のじゃがいもを厳選。時期に合わせて最も状態の良い品種を仕入れることで、