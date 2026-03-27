2026年3月17日（火）、『イオンモール旭川駅前』に、厳選した北海道産じゃがいもを使用したベルギーフリッツ（フライドポテト）専門店『Bell Frites イオンモール旭川駅前店』がオープンしました。

画像：株式会社MARU

『Bell Frites』のこだわりは何と言ってもじゃがいも。日本全国の産地を巡り、フリッツに最も適した北海道産のじゃがいもを厳選。時期に合わせて最も状態の良い品種を仕入れることで、じゃがいも本来の強い甘みと豊かな香りを楽しむことができます。※シーズンに合わせて産地は変わります。

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また直送されたじゃがいもをその場でカットし、注文を受けてから調理されるので香りも閉じ込め、とてもみずみずしいポテトになるんだそう。

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さらに、外はカリカリ、中はホクホクも魅力のひとつ。本場ベルギーの伝統に則り、温度の異なる油で二度揚げる工程を採用。厚切りにカットされたポテトの表面は驚くほどクリスピーに、中は蒸したてのようにホクホクとした食感に仕上げられています。

※写真は揚げる前の状態。その場でカットしてから揚げるため香りが閉じ込められます。

画像：株式会社MARU

最後まで飽きずに楽しむため、ソースは必須！ 本場ベルギーでもマヨネーズをディップするのが定番です。『Bell Frites』では、卵のコクを活かした『マヨネーズ』や、香り高い『濃厚黒トリュフマヨ』、定番の『明太マヨ』など、10種類以上の多彩なラインアップから、その日の気分に合わせてカスタマイズが可能です。

詳細情報

Bell Frites イオンモール旭川駅前店

住所：北海道旭川市宮下通7丁目2-5 1階

営業時間：9:00～21:00

定休日：不定休

北海道Likers編集部のひとこと

代官山Candyappleの運営チームの新ブランド『Bell Frites イオンモール旭川駅前店』。

本場ベルギーの製法と、日本が誇る北海道の大地の恵みが融合。10種類以上のこだわりディップで楽しむ新感覚のワンハンドフードが旭川に誕生しました！

究極の“カリ・ホク”体験で、旭川の食べ歩き文化に新たな彩りを添える一品を、ぜひ味わってみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】北海道初上陸【ポテト好き必見！】究極の「カリ・ホク」体験を。ジャガイモ×自家製ディップのベルギー式ポテト、Bell Fritesがイオンモール旭川駅前に2026年3月17日グランドオープン！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。





