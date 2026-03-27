4月3日（金）〜5日（日）に横浜エリアで開催される都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（セントラル ミュージック アンド エンタテインメント フェスティバル ニーゼロニーロク）内にて、Echoesがキュレーションする横浜赤レンガのステージ「Echoes Baa（エコーズバー）」が今年も開催。MCに、Echoesに所属するアーティストでもあるパペットスンスンが就任した。昨年6月よりEchoesの仲間入りをした