パペットスンスンが「Echoes Baa」MCに就任｜4月3日〜5日に行われる『CENTRAL』内にて開催

4月3日（金）〜5日（日）に横浜エリアで開催される都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（セントラル ミュージック アンド エンタテインメント フェスティバル ニーゼロニーロク）内にて、Echoesがキュレーションする横浜赤レンガのステージ「Echoes Baa（エコーズバー）」が今年も開催。MCに、Echoesに所属するアーティストでもあるパペットスンスンが就任した。

昨年6月よりEchoesの仲間入りをしたパペットスンスン。今回はVTR MCとして初めてEchoes Baaに登場。特徴的で可愛らしい声と動きでステージを盛り上げる。

また、三菱商事都市開発株式会社の協力のもと、今年新たに誕生する「Echoes Amusement Park Supported by 三菱商事都市開発」では、アーケードゲームやスケートボード、クレーンゲームなど多彩な遊びが集結する。

■ゲームブース

Electronic Arts社提供のゲームブースが登場。FPSの金字塔『Apex Legends』など、EAを代表するタイトルが遊べる。

友達の家に遊びに来た時のようにワイワイしたり、過去ではゲームセンターにふらっと立ち寄って誰かとバトル、現在ではオンラインで繋がり世界中のプレイヤーと競うような、純粋に遊びが持っている楽しさを追求するゲームセンターとなっている。

■スケートボード

スケートボードと音楽の関係は、まさにカルチャーの象徴となる瞬間を体現してきたと言える。音楽やアートなど様々な異なるカルチャーがスケートボードと混ざり合うことで、影響力のある文化を生み出してきた。

スケーターは街を象徴する存在。見るだけで心を奪われるプロスケーターによるジャムセッションや、スケートを体験できるワークショップなど、スケートボードに興味がある人もない人も楽しめるコンテンツを様々なブランドと共に創出する。

■ラジコン

RC カーライフスタイルブランド「BLOCKHEAD MOTORS」協力のもとラジコンで遊べるスポットが出現。

現在、世界的に話題となっているストリートスタイルのラジコンデモやスケートボードとのジャムセッションなど、最も新しいストリートでの遊びが詰まった体験を提供する。

■クレーンゲーム

クレーンゲームは、取れるか取れないかのハラハラと、ゲットした時の感情の高鳴りが縁日の金魚すくいや射的などを彷彿とさせるユニークな遊び。

Echoes Baaでは クレーンゲームを遊びの一つとして提供し、Echoesレーベルからアーティストデビューを果たしたパペットスンスンのプライズが登場する。

【イベント情報】

■イベント名：Echoes Baa会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場開催日：2026年4月4日（土）、5日（日）開場・開演：各日11:00開場／12:30開演料金：11,000円（税込）主催：CENTRAL実行委員会URL：https://central-fest.com/s/central/page/eventechoesbaa_2026※開場開演時間は変更になる可能性あり ■Echoes Amusement Park 体験時間●ゲームブース／クレーンゲーム4月4日（土）11:00-20:004月5日（日）11:00-20:00対象：チケット所持者のみ／クレーンゲーム有料BIGぬいぐるみ〜WA!〜 1プレイ200円おやすみピローマスコット 1プレイ100円すっぽりソックスマスコット 1プレイ100円

●スケートボード／ラジコン4月4日（土）11:00-18:004月5日（日）11:00-18:00対象：チケット所持者のみ