軽妙トークで浮かぶ関係性と独特な個性パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで公開中の「パ・リーグ FANS MEETUP2026」ソフトバンク編では、上茶谷大河投手、大関友久投手、津森宥紀投手が出演。普段は見られない3投手の自然体のやり取りが展開された。軽妙な掛け合いと個性が際立つ内容である。お題に対して該当する選手を自チームから選ぶ「ホークス人物図鑑」では、「盛り上げ番長」として栗原陵矢内野手と上茶谷の