最近、「肉×ポン酢×ブラックペッパー」の組み合わせのおいしさに気づいたというぐっちさん（@gucci.tckb）。おさけじかんにぴったりな、ヤミツキおつまみを提案してくださいました♪柚子胡椒とのW胡椒が味の決め手で、ごはんとの相性だってバッチリ！スナップエンドウも加えて彩りもよく、春をしっかり味わえます。春野菜で作るピリ辛おつまみこんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。春らしい気候になってきましたね！春といっ