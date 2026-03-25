記事ポイントミナ ペルホネン デザイナー皆川明氏が初めて手がけたステンドグラス作品81種類の色彩と2,759枚のガラスピースで富山の自然の恵みを表現あいの風とやま鉄道・富山駅 中央改札口横に設置 あいの風とやま鉄道・富山駅 中央改札口横に、大型ステンドグラスによるパブリックアートが設置されています。ミナ ペルホネン デザイナーの皆川明氏が原画・監修を手がけた作品「生命の根（いのちのね）」で、2026年3月18日よ