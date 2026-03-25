三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典が25日、東京・有明の新エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の劇場・EXシアター有明（来月25日開場）で行われたオープニングラインナップ発表会に出席した。ミュージカル初挑戦は「寝耳に水」と話した。来年1月上演の名作喜劇「モンティ・パイソンのSPAMALOT」でミュージカル初挑戦ながら主演を務める。出演は、演出の福田雄一氏からの“直オファー”で決定。「2年くらい