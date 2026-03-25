5000年以上前、ナイル川流域で暮らしていた人々の人生が見える。米ニューヨークのブルックリン博物館が誇る古代エジプト美術コレクションを公開する「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」があべのハルカス美術館（大阪市阿倍野区）でこのほど始まった。彫刻や棺、宝飾品、土器、パピルスに加え、人間やネコのミイラなど、多彩な遺物を通して、3000年以上にわたって栄えた古代エジプト文明の実像に迫る展覧会だ。「ブル