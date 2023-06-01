広島市安佐南区の広陵高＝2025年8月広島市の広陵高野球部で昨年1月にあった暴力問題で、加害者とされた当時2年の生徒1人が被害生徒の親権者による交流サイト（SNS）への投稿で誹謗中傷を受けたとして、名誉毀損容疑で広島県警に刑事告訴し受理されたことが24日、代理人弁護士への取材で分かった。23日付。告訴状によると、昨年7月23日以降、被害生徒側がSNSに集団的暴行を受けたなどと投稿。その後実名がさらされ、社会的評価