3月22日、鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系）の第9話が放送された。物語はクライマックスを迎え、盛り上がりを見せるが、SNSでは戸田恵梨香と鈴木の“身長差”が思わぬ反響を呼んでいる。同作は、妻を殺した疑いをかけられたパティシエの主人公・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事に顔を変えて真犯人を見つけ出す物語。鈴木はパティシエと刑事を一人二役で演じ、戸田は主人公をサポート