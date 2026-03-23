スタジオツアー東京では、映画｢ハリー･ポッターと賢者の石｣公開25周年を記念した特別企画｢ホグワーツからの招待状｣を、2026年3月18日から9月6日まで開催します。本企画はシリーズの原点をテーマに、映画制作の舞台裏や魔法の世界を肌で感じられる内容です。ファン待望のイベントとして、ハリーの冒険の始まりを追体験できる貴重な機会となっています。 魔法界への第一歩!ロビー