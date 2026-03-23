ハリー･ポッター公開25周年!スタジオツアー東京で｢ホグワーツからの招待状｣開催

スタジオツアー東京では、映画｢ハリー･ポッターと賢者の石｣公開25周年を記念した特別企画｢ホグワーツからの招待状｣を、2026年3月18日から9月6日まで開催します。本企画はシリーズの原点をテーマに、映画制作の舞台裏や魔法の世界を肌で感じられる内容です。ファン待望のイベントとして、ハリーの冒険の始まりを追体験できる貴重な機会となっています。

魔法界への第一歩!ロビーを彩る｢入学許可証｣

物語の象徴的なアイテムである｢ホグワーツの入学許可証｣。11歳の誕生日にハリーが受け取ったあの手紙が、巨大なサイズでスタジオツアー東京のロビーに登場します。

また、メインショップでは、自分の名前や住所を入れることができるパーソナライズサービスも実施。自分だけの入学許可証を手にツアーを回ることで、まるで新入生としてホグワーツに足を踏み入れるような没入感を味わえます。

さらに、屋外エリア｢バックロット｣にあるダーズリー家では、暖炉から大量の手紙が噴き出す名シーンがパワーアップして再現されており、視覚的な驚きを提供しています。

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臨場感あふれる｢組分けの儀式｣と大広間の変貌

ツアーのハイライトの一つである｢大広間｣は、本企画に合わせて｢組分けの儀式｣の舞台へと姿を変えます。天井には無数のキャンドルが浮かび、映画の音源そのままに喋る｢組分け帽子｣が来場者を迎えます。

帽子が4つの寮の名前を呼ぶと、大広間全体がその寮のカラーに染まる演出が加えられ、新入生が感じる期待と緊張を追体験できます。

最後にはプロジェクションマッピングによってホグワーツのゴーストたちも現れ、華やかに入学を祝福します。

映画制作の｢魔法｣を解き明かすデモンストレーション

今回の特別企画では、映画の中でどのように｢魔法｣が表現されたのか、その舞台裏に深く迫ることができます。

透明マントの謎

グリフィンドールの談話室では、ハリーが手に入れた｢透明マント｣の撮影技法を公開。視覚効果チームによるデジタル処理のデモンストレーションにより、目の前で姿が消える仕組みを学ぶことができます。

浮遊術の秘密

呪文学の授業でおなじみの｢ウィンガーディアム･レヴィオーサ(羽よ、浮け)｣のシーン。サイレント映画時代から続く伝統的な特殊効果の仕掛けが、インタラクターによって実演されます。

ハグリッドの巨大さ

ハグリッドの巨大さ半巨人のハグリッドをどのように大きく見せたのか。クリーチャー制作室では、アニマトロニクス製のマスクや、大小異なるサイズの小道具を使い分ける｢遠近法｣の技術が詳しく解説されます。

迫力のクィディッチ演出と期間限定グルメ

ツアーの終盤、精巧なホグワーツ城の模型では、寮対抗のクィディッチ試合をイメージしたプロジェクションマッピングが実施されます。グリフィンドール対スリザリンの熱戦が、大迫力の映像と音響で再現されます。

また、食の楽しみも欠かせません。｢入学許可証のクレープ｣や、ハリーが列車内で注文したお菓子をイメージした｢ぜーんぶちょうだい｣ミルクシェイクなど、映画のワンシーンを想起させる限定メニューが多数登場し、五感すべてで世界観を満喫できます。

桜田ひより&吉川愛が登壇！スタジオツアー東京の特別企画が開幕

｢ホグワーツからの招待状｣のスタートと同日開催されたオープニングセレモニーには、スタジオツアー東京のアンバサダーを務める俳優の桜田ひよりさんと吉川愛さんが登壇。

セレモニーでは、映画の音源そのままに喋る｢組分け帽子｣による儀式や、劇中の撮影手法を再現したデモンストレーションを二人がいち早く体験。

｢透明マント｣で姿を消す演出に挑戦した桜田さんは｢最高にワクワクした｣と語り、呪文で羽根を浮かせる体験をした吉川さんも｢本当に魔法が使える世界に入れた｣と興奮気味に感想を述べました。

最後にはホグワーツ特急のチケットを模した巨大ケーキが登場し、｢出発進行!｣の掛け声とともにイベントの開幕が宣言されました。

ファンも初心者も必見!25周年記念の特別企画、9月まで開催中

｢ホグワーツからの招待状｣は、長年のファンにとっては懐かしい感動を呼び起こし、初めて作品に触れる人にとっては魔法の世界への完璧な入り口となる企画。

映画公開から25年という節目に、制作陣の情熱と魔法の裏側を体感できるこの特別な機会を、ぜひチェックしてみて。2026年9月までの期間限定開催となるため、早めの計画をお勧めします!