『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』（2023）の続編で、シリーズ完結編となる第11弾『Fast Forever（原題）』の脚本を、『アサシン クリード』（2016）や『ハンガー・ゲーム0』（2023）のマイケル・レスリーが手がけることが明らかとなった。 壮絶なクリフハンガーで幕を降ろした前作に続く完結編は原点回帰を目指し、シリーズ初期に描かれたロサンゼルスで