記事ポイント2013年度から13年連続で全タイプ選定です。タイプ2は70点で全国トップ2の高水準です。2025年度は499校申請中204校が選定されました。芝浦工業大学が2025年度の「私立大学等改革総合支援事業」で全4タイプに選定されました。2013年度の事業開始以来13年連続の全タイプ選定となり、継続してきた改革の積み重ねがあらためて評価されています。なかでも研究力が問われるタイプ2では全国トップ2の高水準となり、教育・研究