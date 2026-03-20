夫は妻の言うことをなんでも聞き入れてくれるので、「もっと自分で察して動いて」という要望にも、ちゃんと応えてくれていました。しかし、次なる課題は「お給料」。娘の将来を考えると、もう少し家計に余裕を持たせたいところ…。お給料が上がらない理由を、妻は夫に直球で聞いてしまったのです。＞＞【まんが】夫を育てたらいなくなりました