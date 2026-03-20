ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「なんで夫の愚痴ばっかり言ってるの？」ママ友の会話に異議あり！ … 「なんで夫の愚痴ばっかり言ってるの？」ママ友の会話に異議あり！ 夫を育てた妻の主張とは 「なんで夫の愚痴ばっかり言ってるの？」ママ友の会話に異議あり！ 夫を育てた妻の主張とは 2026年3月20日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫は妻の言うことをなんでも聞き入れてくれるので、「もっと自分で察して動いて」という要望にも、ちゃんと応えてくれていました。しかし、次なる課題は「お給料」。娘の将来を考えると、もう少し家計に余裕を持たせたいところ…。お給料が上がらない理由を、妻は夫に直球で聞いてしまったのです。＞＞【まんが】夫を育てたらいなくなりました リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫を育てたらいなくなりました 妻 激怒！夫の味方はいない…ここまで証拠が揃えば完全敗北だろうと思いきや【うちの夫は自称起業家！ Vol.68】 ベテラン教師からの呼び出し…他の先生から苦情が出ていると聞かされる【私はモンペじゃありません Vol.31】